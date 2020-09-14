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В России передумали искать новое применение мавзолею, уже без Ленина

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:05

Союз архитекторов России отменил конкурс по отбору лучших идей эксплуатации мавзолея на Красной площади после выноса оттуда тела Владимира Ленина. Народ не так понял намерение и обвинил организацию "во всех грехах".

Источник: глава организации Николай Шумаков, чьи слова передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива".

Детали: Он уточнил, что в ближайшие годы проведение конкурса не планируется.

Предыстория: Ранее Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

По словам организаторов, конкурс не предполагал снос мавзолея или вынос оттуда тела Ленина. Просто архитекторы хотели "осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда всё-таки через 50 лет тело Ленина вынесут".

Они переживают за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут "какие-то поползновения по его сносу", они "ратуют за его сохранение".

Сам Союз архитекторов предлагал использовать здание мавзолея как филиал музея архитектуры имени Щусева.

Темы: ЛенинРосcияскандал


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