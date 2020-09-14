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В России передумали искать новое применение мавзолею, уже без Ленина

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:05
В России передумали искать новое применение мавзолею, уже без Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс по отбору лучших идей эксплуатации мавзолея на Красной площади после выноса оттуда тела Владимира Ленина. Народ не так понял намерение и обвинил организацию "во всех грехах".

Источник: глава организации Николай Шумаков, чьи слова передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива".

Детали: Он уточнил, что в ближайшие годы проведение конкурса не планируется.

Предыстория: Ранее Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

По словам организаторов, конкурс не предполагал снос мавзолея или вынос оттуда тела Ленина. Просто архитекторы хотели "осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда всё-таки через 50 лет тело Ленина вынесут".

Они переживают за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут "какие-то поползновения по его сносу", они "ратуют за его сохранение".

Сам Союз архитекторов предлагал использовать здание мавзолея как филиал музея архитектуры имени Щусева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛенинРосcияскандал
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