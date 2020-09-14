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Фокін про слова онуки: Не пам'ятаю знайомство з Єрмаком

Понеділок, 14 вересня 2020, 23:20
Фокін про слова онуки: Не пам'ятаю знайомство з Єрмаком

Екс-прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації в тристоронньої контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що до запрошення в ТКГ зустрічався з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком всього один раз.

Джерело: Фокін, якого цитує "Гордон"

Пряма мова Фокіна: "Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди.

Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті. Це було задовго до [запрошення в ТКГ]. Один раз з ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив по телефону до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента".

Деталі: Він зазначив, що його внучка має право висловлювати свою думку з того чи іншого приводу.

Також Фокін заявив, що "не має бажання ні з ким" говорити про свою онуку.

Що було раніше: Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Главу Офісу президента Фокіна називає "Андрюшею" та запевнила, що досить часто за ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакТКГвлада
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