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Фокин о словах внучки: Не помню знакомство с Ермаком

Понедельник, 14 сентября 2020, 23:20

Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что до приглашения в ТКГ встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком всего один раз.

Источник: Фокин, которого цитирует "Гордон"

Прямая речь Фокина: "Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди.

Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до [приглашения в ТКГ]. Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента".

Детали: Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.

Также Фокин заявил, что "не имеет желания ни с кем" говорить о своей внучке.

Что было раньше: Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

Темы: Андрей ЕрмакТКГвласть


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