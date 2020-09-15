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"Слуги" обговорять зміни у постанову про місцеві вибори – Арахамія

Вівторок, 15 вересня 2020, 01:40
Слуги обговорять зміни у постанову про місцеві вибори – Арахамія
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що однопартійці проведуть засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори. 

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Зараз багато депутатів сприймають цей факт, що ми нібито повинні йти за вказівкою пана Козака (представник РФ у "нормандському форматі" – УП.). 

Ми будемо мати окрему фракцію по цьому питанню. Запросили пана Резнікова, тому що він безпосередній учасник цих перемовин, для того, щоб внести повну ясність у це питання".

Деталі: Арахамія додав, що розгляд цього питання запланований у порядку денному Верховної Ради на п’ятницю, 18 вересня. 

Проте, чи встигнуть нардепи дійти до цієї постанови, невідомо. 

На думку глави фракції, заяви Козака про погодження України внести зміни до постанови про вибори, є "чисто політичною заявою". 

"А з іншого боку — якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі й таке інше. І треба зараз обирати — будемо робити парламентські дискусії з усіма фракціями, будемо це обговорювати", – сказав він.

Передісторія:

  • 11 вересня представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін заявив, що в Берліні на переговорах політрадник країн "нормандської четвірки" сторони погодили, що український парламент розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.
  • Костін підтвердив слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який за підсумками зустрічі ТКГ заявив, що Верховна Рада розгляне постанову, "яка коригує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня".
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що Україна під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях. 
  • За словами Єрмака, Українська сторона лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до вже прийнятої постанови про місцеві вибори.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувиборизаконодавствоАрахамія
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