"Слуги" обговорять зміни у постанову про місцеві вибори – Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що однопартійці проведуть засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Зараз багато депутатів сприймають цей факт, що ми нібито повинні йти за вказівкою пана Козака (представник РФ у "нормандському форматі" – УП.).

Ми будемо мати окрему фракцію по цьому питанню. Запросили пана Резнікова, тому що він безпосередній учасник цих перемовин, для того, щоб внести повну ясність у це питання".

Деталі: Арахамія додав, що розгляд цього питання запланований у порядку денному Верховної Ради на п’ятницю, 18 вересня.

Проте, чи встигнуть нардепи дійти до цієї постанови, невідомо.

На думку глави фракції, заяви Козака про погодження України внести зміни до постанови про вибори, є "чисто політичною заявою".

"А з іншого боку — якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру, нормандської зустрічі й таке інше. І треба зараз обирати — будемо робити парламентські дискусії з усіма фракціями, будемо це обговорювати", – сказав він.

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