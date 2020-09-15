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"Слуги" обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия

Вторник, 15 сентября 2020, 01:40
Слуги обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сейчас многие депутаты воспринимают этот факт, что мы якобы должны идти по указанию господина Козака (представитель РФ в "нормандском формате" – УП).

Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу. Пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос".

Детали: Арахамия добавил, что рассмотрение этого вопроса запланировано в повестке дня Верховной Рады на пятницу, 18 сентября.

Однако, успеют ли нардепы дойти до этого постановления, неизвестно.

По мнению главы фракции, заявления Козака о согласовании Украины внести изменения в постановление о выборах, является "чисто политическим заявлением".

"А с другой стороны – если мы это проголосуем, это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, нормандской встречи и так далее. И надо сейчас выбирать - будем делать парламентские дискуссии со всеми фракциями, будем это обсуждать", – сказал он.

Предыстория:

  • 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.
  • Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
  • По словам Ермака, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Слуга народавиборызаконодательствоАрахамия
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