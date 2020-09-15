"Слуги" обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.
Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова"
Прямая речь: "Сейчас многие депутаты воспринимают этот факт, что мы якобы должны идти по указанию господина Козака (представитель РФ в "нормандском формате" – УП).
Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу. Пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос".
Детали: Арахамия добавил, что рассмотрение этого вопроса запланировано в повестке дня Верховной Рады на пятницу, 18 сентября.
Однако, успеют ли нардепы дойти до этого постановления, неизвестно.
По мнению главы фракции, заявления Козака о согласовании Украины внести изменения в постановление о выборах, является "чисто политическим заявлением".
"А с другой стороны – если мы это проголосуем, это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, нормандской встречи и так далее. И надо сейчас выбирать - будем делать парламентские дискуссии со всеми фракциями, будем это обсуждать", – сказал он.
Предыстория:
- 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.
- Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
- По словам Ермака, Украинская сторона лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.