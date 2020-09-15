"Слуги" обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сейчас многие депутаты воспринимают этот факт, что мы якобы должны идти по указанию господина Козака (представитель РФ в "нормандском формате" – УП).

Мы будем иметь отдельную фракцию по этому вопросу. Пригласили господина Резникова, потому что он непосредственный участник этих переговоров, для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос".

Детали: Арахамия добавил, что рассмотрение этого вопроса запланировано в повестке дня Верховной Рады на пятницу, 18 сентября.

Однако, успеют ли нардепы дойти до этого постановления, неизвестно.

По мнению главы фракции, заявления Козака о согласовании Украины внести изменения в постановление о выборах, является "чисто политическим заявлением".

"А с другой стороны – если мы это проголосуем, это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, нормандской встречи и так далее. И надо сейчас выбирать - будем делать парламентские дискуссии со всеми фракциями, будем это обсуждать", – сказал он.

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