Мобильное приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей - СНБО

Обновленная работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

Источник: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о возобновлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено".

Детали: По словам Демедюка, активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Он отметил, что после применения санкций в отношении социальной сети "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к надежной работе санкционных ограничений. В то же время спецслужбы РФ с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций.

В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.

По словам Демедюка, активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирование им.

Отмечается, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО в сотрудничестве с международными коллегами и партнерами нарабатывают меры по реагированию и блокировкк работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Что предшествовало: Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить эту информацию.

Напомним: 15 мая 2017 года указом президента Украины Порошенко от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте".

14 мая 2020 года указом президента Зеленского №184 эти санкции были продолжены.

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