Офісу Зеленського прозвітували про вихід Юрченка з фракції "Слуга народу"
В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Як частина команди президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини.
Підкреслюємо, що курс президента Володимира Зеленського на подолання корупції був виражений у реальних кроках уже з перших днів його каденції й досі триває...
Зеленський не толерує корупцію в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде".
Що було раніше: 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
У НАБУ стверджують, що підготували проєкт підозри Юрченку, але не можуть його вручити нардепу без підпису генпрокурора Ірини Венедіктової.
Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.
На відео, яке опублікувало НАБУ, Юрченко зазначає, що крім грошей, про які домовлявся його помічник Іван Фіщенко, хотів би отримати 3% акцій нібито майбутнього заводу, який мають побудувати в Україні іноземні інвестори: "Хотів би отримати шматочок цього великого пирога".
НАБУ натякає, що перешкоджати розслідуванню детективів могли службові особи, адже після передачі 50 тисяч доларів хабара: "За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання".
Передісторія:
- Днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка, проте він не затриманий.
- 10 вересня неофіційному помічнику Юрченка повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.
- За словами нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект, пов’язаний із побутовими відходами.
- Після цього глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього.