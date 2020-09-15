Офису Зеленского отчитались о выходе Юрченко из фракции "Слуга народа"
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию "Слуга народа" после истории о причастности к коррупционным схемам в Верховной Раде.
Источник: Офис президента
Дословно: "Как часть команды президента Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства.
Подчеркиваем, что курс президента Владимира Зеленского на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до сих пор продолжается...
Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет".
Что было раньше: 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.
На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".
НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".
Предыстория:
- На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, однако он не задержан.
- 10 сентября неофициальному помощнику Юрченко сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.
- По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- После этого, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него.