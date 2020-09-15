Керівництво "слуг" уже отримало заяву Юрченка про вихід із фракції

Керівництво "Слуги народу" уже отримало заяву про виключення із фракції нардепа Олександра Юрченка, якого НАБУ вважає причетним до корупційних схем у Верховній Раді.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравченко в коментарі УП

Пряма мова: "Керівництво фракції уже отримало заяву, підписану Олександром Юрченком, про його вихід із фракції на час розслідування".

Деталі: Юрченка обрали до Ради в одномандатному виборчому окрузі №211 (Київ). Він мажоритарник. Фракція має прийняти рішення про виключення нардепа, а керівництво Ради зачитає рішення у парламенті.

Що було раніше: 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.

У НАБУ стверджують, що підготували проєкт підозри Юрченку, але не можуть його вручити нардепу без підпису генпрокурора Ірини Венедіктової.

Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.

На відео, яке опублікувало НАБУ, Юрченко зазначає, що крім грошей, про які домовлявся його помічник Іван Фіщенко, хотів би отримати 3% акцій нібито майбутнього заводу, який мають побудувати в Україні іноземні інвестори: "Хотів би отримати шматочок цього великого пирога".

НАБУ натякає, що перешкоджати розслідуванню детективів могли службові особи, адже після передачі 50 тисяч доларів хабара: "За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання".

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