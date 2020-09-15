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Руководство "слуг" уже получило заявление Юрченко о выходе из фракции

Вторник, 15 сентября 2020, 16:55
Руководство слуг уже получило заявление Юрченко о выходе из фракции

Руководство "Слуги народа" уже получило заявление об исключении из фракции нардепа Александра Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Прямая речь: "Руководство фракции уже получило заявление, подписанное Александром Юрченко, о его выходе из фракции на время расследования".

Детали: Юрченко был избран в Раду в одномандатном избирательном округе №211 (Киев). Он мажоритарщик. Фракция должна принять решение об исключении нардепа, а руководство Рады зачитает решение в парламенте.

Что было раньше: 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".

НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

Предыстория: 

  • На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, однако он не задержан.
  • 10 сентября неофициальному помощнику Юрченко сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.
  • По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
  • После этого, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСлуга народавзяткакоррупцияскандал
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