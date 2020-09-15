Руководство "слуг" уже получило заявление Юрченко о выходе из фракции

Руководство "Слуги народа" уже получило заявление об исключении из фракции нардепа Александра Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравченко в комментарии УП

Прямая речь: "Руководство фракции уже получило заявление, подписанное Александром Юрченко, о его выходе из фракции на время расследования".

Детали: Юрченко был избран в Раду в одномандатном избирательном округе №211 (Киев). Он мажоритарщик, поэтому Рада на заседании будет голосовать за исключение Юрченко из фракции.

Что было раньше: 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".

НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

Предыстория: