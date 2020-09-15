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Майже сотня рятувальників облаштувалася біля могили цадіка Нахмана в Умані

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:32

Загін державної служби з надзвичайних ситуацій облаштувався біля меморіального комплексу цадіка Нахмана в Умані, напередодні початку святкування єврейського Нового року.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів Черкаської області, фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби".

Деталі: Повідомляється, що загалом, чисельність зведеного загону складає 96 осіб.

Угрупування також підсилене 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

 

А в місцях проведення святкових заходів і місцях компактного проживання прочан організоване чергування 4 стаціонарних постів.

Також рятувальники повідомили про 5 контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.

 

Напередодні водолази ДСНС обстежили та очистили від небезпечних предметів близько 250 кв.м. дна водойми, яку прочани будуть використовувати під час релігійних обрядів.

Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Передісторія:

  • 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ.
  • Пізніше прикордонники закрили пункт пропуску "Нові Яриловичі", на якому зібралися хасиди.
  • Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.

Українська правда
Теми: хасидиУманьДСНС


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