Майже сотня рятувальників облаштувалася біля могили цадіка Нахмана в Умані

Загін державної служби з надзвичайних ситуацій облаштувався біля меморіального комплексу цадіка Нахмана в Умані, напередодні початку святкування єврейського Нового року.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів Черкаської області, фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби".

Деталі: Повідомляється, що загалом, чисельність зведеного загону складає 96 осіб.

Угрупування також підсилене 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

А в місцях проведення святкових заходів і місцях компактного проживання прочан організоване чергування 4 стаціонарних постів.

Також рятувальники повідомили про 5 контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.

Напередодні водолази ДСНС обстежили та очистили від небезпечних предметів близько 250 кв.м. дна водойми, яку прочани будуть використовувати під час релігійних обрядів.

Довідка: Рош га-Шана або ж єврейський Новий рік цьогоріч святкують з вечора 18 до 20 вересня. Щороку тисячі прочан приїжджають до могили засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана в Умань.

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