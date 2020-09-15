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Почти сотня спасателей обосновалась у могилы цадика Нахмана в Умани

Вторник, 15 сентября 2020, 17:32

Отряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям обосновался возле мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани, накануне начала празднования еврейского Нового года.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов Черкасской области, специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы".

Детали: Сообщается, что в целом, численность сводного отряда составляет 96 человек.

Группировка также усиленна 30 единицами специальной пожарно-спасательной техники.

 

А в местах проведения праздничных мероприятий и местах компактного проживания паломников организовано дежурство 4 стационарных постов.

Также спасатели сообщили о 5 контрольно-пропускных пунктах для проведения дезинфекции.

 

Накануне водолазы ГСЧС обследовали и очистили от опасных предметов около 250 кв.м. дна водоема, который паломники будут использовать во время религиозных обрядов.

Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Предыстория:

  • 14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ.
  • Позже пограничники закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи", на котором собрались хасиды.
  • По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции.

Украинская правда
Темы: хасидыУманьГСЧС


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