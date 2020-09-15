Почти сотня спасателей обосновалась у могилы цадика Нахмана в Умани
Отряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям обосновался возле мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани, накануне начала празднования еврейского Нового года.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов Черкасской области, специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы".
Детали: Сообщается, что в целом, численность сводного отряда составляет 96 человек.
Группировка также усиленна 30 единицами специальной пожарно-спасательной техники.
А в местах проведения праздничных мероприятий и местах компактного проживания паломников организовано дежурство 4 стационарных постов.
Также спасатели сообщили о 5 контрольно-пропускных пунктах для проведения дезинфекции.
Накануне водолазы ГСЧС обследовали и очистили от опасных предметов около 250 кв.м. дна водоема, который паломники будут использовать во время религиозных обрядов.
Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.
Предыстория:
- 14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ.
- Позже пограничники закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи", на котором собрались хасиды.
- По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции.