Почти сотня спасателей обосновалась у могилы цадика Нахмана в Умани

Отряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям обосновался возле мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани, накануне начала празднования еврейского Нового года.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов Черкасской области, специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы".

Детали: Сообщается, что в целом, численность сводного отряда составляет 96 человек.

Группировка также усиленна 30 единицами специальной пожарно-спасательной техники.

А в местах проведения праздничных мероприятий и местах компактного проживания паломников организовано дежурство 4 стационарных постов.

Также спасатели сообщили о 5 контрольно-пропускных пунктах для проведения дезинфекции.

Накануне водолазы ГСЧС обследовали и очистили от опасных предметов около 250 кв.м. дна водоема, который паломники будут использовать во время религиозных обрядов.

Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.

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