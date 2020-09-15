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Безпілотники бойовиків перетинають лінію розмежування другий день поспіль

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:33
Безпілотники бойовиків перетинають лінію розмежування другий день поспіль

У районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу "МЕВІК" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу "МЕВІК" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання".

Деталі: Окрім того, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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