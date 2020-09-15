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Беспилотники боевиков пересекают линию разграничения второй день подряд

Вторник, 15 сентября 2020, 17:33

В районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование".

Детали: Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первау медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Также около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Оба раненые доставлены в больницу города Торецкое, их состояние - стабильное, удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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