Зеленський: Ми всі засуджуємо замах на Навального і чекаємо деталей
Президент Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, та зазначає, що Україна як і світ очікує дізнатися детальніше, що ж власне сталося.
Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні
Пряма мова: "Ми маємо спільну думку… і всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю, ми чекаємо, що найближчим часом вони з'являться".
Деталі: 15-16 вересня президент Зеленський відвідує з офіційним візитом Республіку Австрія. На спільних брифінгах у вівторок від журналістів найчастіше лунали запитання про питання врегулювання ситуації на окупованому Донбасі, отруєння Навального та будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що питання отруєння російського опозиціонера та будівництво газопроводу не можна пов’язувати.
Передісторія:
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він впав у кому.
- Рідні домоглися, що переправлення Навального до Німеччини у клініку "Шаріте"
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
- 14 вересня сайт клініки Charite повідомив, що стан російського опозиціонера Навального покращився.