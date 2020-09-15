Зеленський: Ми всі засуджуємо замах на Навального і чекаємо деталей

Президент Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, та зазначає, що Україна як і світ очікує дізнатися детальніше, що ж власне сталося.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні

Пряма мова: "Ми маємо спільну думку… і всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю, ми чекаємо, що найближчим часом вони з'являться".

Деталі: 15-16 вересня президент Зеленський відвідує з офіційним візитом Республіку Австрія. На спільних брифінгах у вівторок від журналістів найчастіше лунали запитання про питання врегулювання ситуації на окупованому Донбасі, отруєння Навального та будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що питання отруєння російського опозиціонера та будівництво газопроводу не можна пов’язувати.

Передісторія: