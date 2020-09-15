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Зеленський: Ми всі засуджуємо замах на Навального і чекаємо деталей

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:33
Зеленський: Ми всі засуджуємо замах на Навального і чекаємо деталей

Президент Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, та зазначає, що Україна як і світ очікує дізнатися детальніше, що ж власне сталося.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні

Пряма мова: "Ми маємо спільну думку… і всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху. Я вірю, ми чекаємо, що найближчим часом вони з'являться".

Деталі: 15-16 вересня президент Зеленський відвідує з офіційним візитом Республіку Австрія. На спільних брифінгах у вівторок від журналістів найчастіше лунали запитання про питання врегулювання ситуації на окупованому Донбасі, отруєння Навального та будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що питання отруєння російського опозиціонера та будівництво газопроводу не можна пов’язувати. 

Передісторія:

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він впав у кому.
  • Рідні домоглися, що переправлення Навального до Німеччини у клініку "Шаріте"
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
  • 14 вересня сайт клініки Charite повідомив, що стан російського опозиціонера Навального покращився.

Українська правда
Теми: НавальнийЗеленський
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