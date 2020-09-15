Зеленский: Мы все осуждаем покушение на Навального и ждем деталей

Президент Владимир Зеленский осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отмечает, что Украина и мир ожидает узнать подробнее, что же собственно произошло.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с канцлером Австрии Курц в Вене

Прямая речь: "У нас общее мнение ... и все мы осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ждет больше деталей по поводу этого покушения. Я верю, мы ожидаем, что в ближайшее время они появятся".

Детали: 15-16 сентября президент Зеленский посещает с официальным визитом Республику Австрия. На совместных брифингах во вторник от журналистов чаще всего звучали вопросы о вопросах урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе, отравления Навального и строительства газопровода "Северный поток-2".

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что вопрос отравления российского оппозиционера и строительство газопровода нельзя связывать.

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