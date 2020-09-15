Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Джерело: кореспондент УП з Вищого антикорупційного суду

Деталі: Прокурор у суді просив арештувати помічника, Івана Фіщенка, посилаючись на те, що слідство ще не відшукало низку потрібних документів. Крім того, прокурор сказав, що у справі "відбувся витік інформації до підозрюваного".

Через це фігуранти нібито припинили спілкування з агентом Національного антикорупційного бюро, який працював під прикриттям. Прокурор вважав, що через зв’язки, завдяки яким відбувся витік, фігуранти можуть і далі впливати на розслідування.

Водночас, захист Фіщенка наголосив, що слідство не знайшло самих грошей, які нібито передавались в якості хабара. Крім того, адвокати підкреслили, що чоловік не втік від правоохоронців. Тому просили не арештовувати Фіщенка.

Сам помічник нардепа нічого не сказав по суті справи та підозри, а лише підтримав позицію свого захисту.

Що було раніше: Фіщенко у суді запевнив, що грошей не брав і з депутатом не спілкується.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи консультує Юрченка. Зокрема, він сказав, що "консультує багатьох людей з приводу різних питань", але грошей на заставу 5 мільйонів, про яку клопотала прокуратура, у нього немає.

На запитання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, він відповів: "Хай суд доводить, експерти. До того, як суд приймає рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".

Прессекретар ВАКС Олеся Чемерис уточнила УП, що Фіщенку обрали 1 млн 552 грн застави як альтернатива арешту.

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