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"Помічника" Юрченка взяли під арешт з можливістю 1,5 млн застави

Вівторок, 15 вересня 2020, 18:59

Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 тис. грн.

Джерело: кореспондент УП з Вищого антикорупційного суду

Деталі: Прокурор у суді просив арештувати помічника, Івана Фіщенка, посилаючись на те, що слідство ще не відшукало низку потрібних документів. Крім того, прокурор сказав, що у справі "відбувся витік інформації до підозрюваного".

Через це фігуранти нібито припинили спілкування з агентом Національного антикорупційного бюро, який працював під прикриттям. Прокурор вважав, що через зв’язки, завдяки яким відбувся витік, фігуранти можуть і далі впливати на розслідування.

Водночас, захист Фіщенка наголосив, що слідство не знайшло самих грошей, які нібито передавались в якості хабара. Крім того, адвокати підкреслили, що чоловік не втік від правоохоронців. Тому просили не арештовувати Фіщенка.

Сам помічник нардепа нічого не сказав по суті справи та підозри, а лише підтримав позицію свого захисту.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Слуга народукорупціяхабарсудАнтикорупційний суд


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