"Помічника" Юрченка взяли під арешт з можливістю 1 млн застави
Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
Джерело: кореспондент УП з Вищого антикорупційного суду
Деталі: Прокурор у суді просив арештувати помічника, Івана Фіщенка, посилаючись на те, що слідство ще не відшукало низку потрібних документів. Крім того, прокурор сказав, що у справі "відбувся витік інформації до підозрюваного".
Через це фігуранти нібито припинили спілкування з агентом Національного антикорупційного бюро, який працював під прикриттям. Прокурор вважав, що через зв’язки, завдяки яким відбувся витік, фігуранти можуть і далі впливати на розслідування.
Водночас, захист Фіщенка наголосив, що слідство не знайшло самих грошей, які нібито передавались в якості хабара. Крім того, адвокати підкреслили, що чоловік не втік від правоохоронців. Тому просили не арештовувати Фіщенка.
Сам помічник нардепа нічого не сказав по суті справи та підозри, а лише підтримав позицію свого захисту.
Що було раніше: Фіщенко у суді запевнив, що грошей не брав і з депутатом не спілкується.
При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи консультує Юрченка. Зокрема, він сказав, що "консультує багатьох людей з приводу різних питань", але грошей на заставу 5 мільйонів, про яку клопотала прокуратура, у нього немає.
На запитання, чи його голос на плівках, які опублікувало НАБУ, він відповів: "Хай суд доводить, експерти. До того, як суд приймає рішення, по суті справи, ми взагалі не можемо про щось говорити".
Прессекретар ВАКС Олеся Чемерис уточнила УП, що Фіщенку обрали 1 млн 552 грн застави як альтернатива арешту.
Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Помічнику Юрченка повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. У НАБУ стверджують, що підготували проєкт підозри Юрченку, але не можуть його вручити нардепу без підпису генпрокурора Ірини Венедіктової.
- Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.
- На відео, яке опублікувало НАБУ, Юрченко зазначає, що крім грошей, про які домовлявся його помічник Іван Фіщенко, хотів би отримати 3% акцій нібито майбутнього заводу, який мають побудувати в Україні іноземні інвестори: "Хотів би отримати шматочок цього великого пирога".
- НАБУ натякає, що перешкоджати розслідуванню детективів могли службові особи, адже після передачі 50 тисяч доларів хабара: "За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання".