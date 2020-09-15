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"Помощника" Юрченко взяли под арест с возможностью 1 млн залога

Вторник, 15 сентября 2020, 18:59

Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Источник: корреспондент УП из Высшего антикоррупционного суда

Детали: Прокурор в суде просил арестовать помощника, Ивана Фищенко, ссылаясь на то, что следствие еще не нашло ряд необходимых документов. Кроме того, прокурор сказал, что по делу "произошла утечка информации к подозреваемому".

Поэтому фигуранты якобы прекратили общение с агентом Национального антикоррупционного бюро, работавшим под прикрытием. Прокурор считал, что через связи, благодаря которым произошла утечка, фигуранты могут и дальше влиять на расследование.

В то же время, защита Фищенко подчеркнула, что следствие не нашло самых денег, которые якобы передавались в качестве взятки. Кроме того, адвокаты добавили, что мужчина не бежал от правоохранителей. Поэтому просили не арестовывать Фищенко.

Сам помощник нардепа ничего не сказал по сути дела и подозрения, а лишь поддержал позицию своей защиты.

Что было раньше: Фищенко в суде заверил, что денег не брал и с депутатом не общается.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, консультирует ли Юрченко. В частности, он сказал, что "консультирует многих людей по поводу различных вопросов", но денег на залог 5 млн грн, о котором ходатайствовала прокуратура, у него нет.

На вопрос, его ли голос на пленках, которые опубликовало НАБУ, он ответил: "Пусть суд доказывает, эксперты. До того, как суд принимает решение, по сути дела, мы вообще не можем о чем-то говорить".

Предыстория:

  •  13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, однако он не задержан. Неофициальному помощнику Юрченко сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.
  • Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.
  • На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".
  • НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

Соня Лукашова, Алена Мазуренко, УП
Темы: Слуга народакоррупциявзяткасудАнтикоррупционный суд


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