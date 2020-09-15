"Помощника" Юрченко взяли под арест с возможностью 1 млн залога

Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Источник: корреспондент УП из Высшего антикоррупционного суда

Детали: Прокурор в суде просил арестовать помощника, Ивана Фищенко, ссылаясь на то, что следствие еще не нашло ряд необходимых документов. Кроме того, прокурор сказал, что по делу "произошла утечка информации к подозреваемому".

Поэтому фигуранты якобы прекратили общение с агентом Национального антикоррупционного бюро, работавшим под прикрытием. Прокурор считал, что через связи, благодаря которым произошла утечка, фигуранты могут и дальше влиять на расследование.

В то же время, защита Фищенко подчеркнула, что следствие не нашло самых денег, которые якобы передавались в качестве взятки. Кроме того, адвокаты добавили, что мужчина не бежал от правоохранителей. Поэтому просили не арестовывать Фищенко.

Сам помощник нардепа ничего не сказал по сути дела и подозрения, а лишь поддержал позицию своей защиты.

Что было раньше: Фищенко в суде заверил, что денег не брал и с депутатом не общается.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, консультирует ли Юрченко. В частности, он сказал, что "консультирует многих людей по поводу различных вопросов", но денег на залог 5 млн грн, о котором ходатайствовала прокуратура, у него нет.

На вопрос, его ли голос на пленках, которые опубликовало НАБУ, он ответил: "Пусть суд доказывает, эксперты. До того, как суд принимает решение, по сути дела, мы вообще не можем о чем-то говорить".

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