Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хасиди порушують карантинні правила Білорусі – МЗС України

Середа, 16 вересня 2020, 22:41
Хасиди порушують карантинні правила Білорусі – МЗС України

За наявними в МЗС України відомостями, згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Хасиди цього не зробили, що є порушенням встановлених в Білорусі карантинних правил.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: За наявними в МЗС України відомостями, згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд територією Республіки Білорусь допускається протягом 48 годин з метою слідування до держави постійного/тимчасового проживання.

Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених в Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту.

Ураховуючи наведене вище, українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь.

МЗС України констатує, що попри надані українською стороною неодноразові роз’яснення про обмеження в’їзду іноземців на територію України, продовжується прибуття на українсько-білоруську ділянку державного кордону груп іноземних громадян - паломників, які намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

Що передувало: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хасидиМЗСБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
хасиди
В Умань почали з'їжджатися хасиди
До Умані вже приїхали 1000 прочан попри війну, заходи безпеки посилять
Паломництво хасидів в Умані: чи чекати вірян цього року?
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: