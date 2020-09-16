Хасиди порушують карантинні правила Білорусі – МЗС України

За наявними в МЗС України відомостями, згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Хасиди цього не зробили, що є порушенням встановлених в Білорусі карантинних правил.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: За наявними в МЗС України відомостями, згідно з чинними в Республіці Білорусь карантинними обмеженнями, іноземці, які прибувають до Республіки Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд територією Республіки Білорусь допускається протягом 48 годин з метою слідування до держави постійного/тимчасового проживання.

Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених в Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту.

Ураховуючи наведене вище, українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантинних обмежень та чинного законодавства України та Республіки Білорусь.

МЗС України констатує, що попри надані українською стороною неодноразові роз’яснення про обмеження в’їзду іноземців на територію України, продовжується прибуття на українсько-білоруську ділянку державного кордону груп іноземних громадян - паломників, які намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

Що передувало: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.

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