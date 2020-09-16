Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хасиды нарушают карантинные правила Беларуси – МИД Украины

Среда, 16 сентября 2020, 22:41

По имеющимся в МИД Украины сведениям, согласно действующим в Республике Беларусь карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Хасиды этого не сделали, что является нарушением установленных в Беларуси карантинных правил.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: По имеющимся в МИД Украины сведениям, согласно действующим в Республике Беларусь карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Республики Беларусь допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного / временного проживания.

Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно / временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита.

Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайством обеспечить безусловное соблюдение иностранцами - паломниками карантина и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь.

МИД Украины констатирует, что несмотря на предоставленные украинской стороной неоднократные разъяснения об ограничении въезда иностранцев на территорию Украины, продолжается прибытие на украинско-белорусский участок государственной границы групп иностранных граждан - паломников, которые пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

  • Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

Читайте такжеMister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год

Украинская правда
Темы: хасидыМИДБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ

Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

Все новости...
хасиды
Кабмин закрыл пункт пропуска, через который хасиды пытаются въехать в Украину
Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями
В Умань прибыл сводный отряд полицейских: более полутысячи силовиков
Последние новости
23:04
Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ
22:41
Хасиды нарушают карантинные правила Беларуси – МИД Украины
21:58
Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России
21:30
Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ
21:09
Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
20:42
Послы G7 напомнили, что антикоррупционные органы и Нацбанк должны оставаться независимыми
20:27
Новости экономики: деньги за транзит газа, строительство нового аэропорта
20:14
видеоДеркач вновь заявил о внешнем управлении Украиной со стороны США и коррупцию
19:55
Правительство утвердило новые бланки водительских удостоверений
19:36
Европарламент готовится признать Координационный совет представительным органом народа Беларуси
Все новости...