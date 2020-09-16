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Хасиды нарушают карантинные правила Беларуси – МИД Украины

Среда, 16 сентября 2020, 22:41
Хасиды нарушают карантинные правила Беларуси – МИД Украины

По имеющимся в МИД Украины сведениям, согласно действующим в Республике Беларусь карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Хасиды этого не сделали, что является нарушением установленных в Беларуси карантинных правил.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: По имеющимся в МИД Украины сведениям, согласно действующим в Республике Беларусь карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь, должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Республики Беларусь допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного / временного проживания.

Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно / временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита.

Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайством обеспечить безусловное соблюдение иностранцами - паломниками карантина и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь.

МИД Украины констатирует, что несмотря на предоставленные украинской стороной неоднократные разъяснения об ограничении въезда иностранцев на территорию Украины, продолжается прибытие на украинско-белорусский участок государственной границы групп иностранных граждан - паломников, которые пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

  • Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

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Украинская правда

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Темы: хасидыМИДБеларусь
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