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Трамп каже, що США із жовтня вакцинуватимуть громадян від COVID-19

Четвер, 17 вересня 2020, 03:28

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація громадян від коронавірусу почнеться у жовтні цього року. До кінця 2020 планують виготовити 100 мільйонів доз вакцини. 

Джерело: брифінг Трампа у Білому домі, передає "Інтерфакс

Пряма мова: "Ми на шляху до того, щоб доставити і розподілити вакцину вельми безпечним і ефективним чином. Ми думаємо, що можемо почати робити це приблизно в жовтні".

Деталі: Трамп додав, що за умови несприятливого розвитку подій, вакцину можливо доведеться почекати трохи довше. Крайній термін – листопад або ж грудень цього року. 

Для масового виробництва вакцини необхідно схвалення її Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

"Ми зможемо передати як мінімум 100 млн доз вакцини до кінця 2020 року", – сказав очільник Білого дому. 

Окрім того, за словами Трампа, у його адміністрації вже готовий план для постачання вакцини у різні міста країни.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ТрампкоронавірусвакцинаціяСША


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