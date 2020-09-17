Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп говорит, что США с октября вакцинировать граждан от COVID-19

Четверг, 17 сентября 2020, 03:28
Трамп говорит, что США с октября вакцинировать граждан от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.

Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре".

Детали: Трамп добавил, что при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок – ноябрь или декабрь этого года.

Для массового производства вакцины необходимо одобрение ее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", – сказал глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, в его администрации уже готов план для поставки вакцины в разные города страны.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампкоронавирусвакцинацияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: