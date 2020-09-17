Трамп говорит, что США с октября вакцинировать граждан от COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.
Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"
Прямая речь: "Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре".
Детали: Трамп добавил, что при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок – ноябрь или декабрь этого года.
Для массового производства вакцины необходимо одобрение ее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", – сказал глава Белого дома.
Кроме того, по словам Трампа, в его администрации уже готов план для поставки вакцины в разные города страны.
Напомним:
- 21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. Там также сообщили об изготовлении уже второй вакцины от коронавируса.
- Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в международной разработке вакцины от COVID-19, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения.