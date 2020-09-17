Трамп говорит, что США с октября вакцинировать граждан от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины.

Источник: брифинг Трампа в Белом доме, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре".

Детали: Трамп добавил, что при неблагоприятном развитии событий, вакцину возможно придется подождать немного дольше. Крайний срок – ноябрь или декабрь этого года.

Для массового производства вакцины необходимо одобрение ее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", – сказал глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, в его администрации уже готов план для поставки вакцины в разные города страны.

Напомним: