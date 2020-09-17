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Пляшку зі слідами отрути вилучили з готельного номера Навального в Томську – ФБК

Четвер, 17 вересня 2020, 10:54
Скриншот з відео

Пляшка мінеральної води, на якій німецькі фахівці знайшли сліди отрути з групи "Новічок", була вилучена з готельного номера російського опозиціонера Олексія Навального в Томську.

Джерело: пост на сторінці Навального в Instagram

Дослівно: "Звідки взялася злощасна пляшка? Так звана "пляшка з "Новічком"", ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім у німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини.

Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група".

Деталі: Соратники Навального опублікували в соцмережі відео огляду поліцією номера в готелі Xander. За їхніми словами, огляд відбувся 20 серпня – через годину після звістки про отруєння Навального.

Відзначається, що після того, як опозиціонер знепритомнів у літаку, співробітники Фонду боротьби з корупцією, які залишилися в Томську, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав Навальний, і "почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли", в тому числі, і пляшки з-під готельної води.

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 16 Вер 2020 р. о 11:59 PDT

У ФБК додали, що через 2 тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новічка", а потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Навального, підтвердили, що його отруїли саме цією речовиною.

Що було раніше: 15 вересня російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, заявив, що вже може сам дихати і показав фото.

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Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.
  • 14 вересня сайт клініки Charite повідомив, що стан російського опозиціонера Олексія Навального покращився.

Українська правда
Теми: НавальнийРосія


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