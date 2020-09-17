Пляшку зі слідами отрути вилучили з готельного номера Навального в Томську – ФБК

Пляшка мінеральної води, на якій німецькі фахівці знайшли сліди отрути з групи "Новічок", була вилучена з готельного номера російського опозиціонера Олексія Навального в Томську.

Джерело: пост на сторінці Навального в Instagram

Дослівно: "Звідки взялася злощасна пляшка? Так звана "пляшка з "Новічком"", ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім у німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини.

Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група".

Деталі: Соратники Навального опублікували в соцмережі відео огляду поліцією номера в готелі Xander. За їхніми словами, огляд відбувся 20 серпня – через годину після звістки про отруєння Навального.

Відзначається, що після того, як опозиціонер знепритомнів у літаку, співробітники Фонду боротьби з корупцією, які залишилися в Томську, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав Навальний, і "почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли", в тому числі, і пляшки з-під готельної води.

У ФБК додали, що через 2 тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новічка", а потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Навального, підтвердили, що його отруїли саме цією речовиною.

Що було раніше: 15 вересня російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, заявив, що вже може сам дихати і показав фото.

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