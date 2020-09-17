Бутылку со следами яда изъяли из гостиничного номера Навального в Томске – ФБК

Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера российского оппозиционера Алексея Навального в Томске.

Источник: пост на страничке Навального в Instagram

Дословно: "Откуда взялась злосчастная бутылка? Так называемая "бутылка с "Новичком"", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.



Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа".

Детали: Соратники Навального опубликовали в соцсети видео осмотра полицией номера в гостинице Xander. По их словам, осмотр проходил 20 августа – через час после известия об отравлении Навального.

Отмечается, что после того, как оппозиционер потерял сознание в самолете, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые остались в Томске, вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого выехал Навальный, и "начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли", в том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.



В ФБК добавили, что спустя 2 недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", а потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Навального, подтвердили, что он был отравлен именно этим веществом.

Что было раньше: 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.

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