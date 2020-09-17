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Бутылку со следами яда изъяли из гостиничного номера Навального в Томске – ФБК

Четверг, 17 сентября 2020, 10:54
Скриншот с видео

Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера российского оппозиционера Алексея Навального в Томске.

Источник: пост на страничке Навального в Instagram

Дословно: "Откуда взялась злосчастная бутылка? Так называемая "бутылка с "Новичком"", ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. 

Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа".

Детали: Соратники Навального опубликовали в соцсети видео осмотра полицией номера в гостинице Xander. По их словам, осмотр проходил 20 августа – через час после известия об отравлении Навального.

Отмечается, что после того, как оппозиционер потерял сознание в самолете, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые остались в Томске, вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого выехал Навальный, и "начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли", в том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. 

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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 16 Вер 2020 р. о 11:59 PDT


В ФБК добавили, что спустя 2 недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", а потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Навального, подтвердили, что он был отравлен именно этим веществом.   

Что было раньше: 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.

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Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.
  • 14 сентября сайт клиники Charite сообщил, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcия


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