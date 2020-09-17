На виборах до облрад лідирують "Слуга народу" і ОПЗЖ – опитування

На виборах до обласних рад партію "Слуга народу" готові підтримати 16% українців, які визначилися з вибором мають намір прийти на вибори, на другому місці "Опозиційна платформа – За життя" з 11,9%.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 12 по 15 вересня

Дослівно: "За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах партію "Слуга народу" на виборах до обласних рад готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 11,9%, партію "Європейська солідарність" – 11,3%, партію "Батьківщина" – 8,2%".

Деталі: За партію "За майбутнє" готові відати голоси 5,8%, за Радикальну партію – 4,7%, за УДАР Віталія Кличка – 3,7%, за ВО "Свобода" – 3,3%, за партію Шарія – 2,8%, за партію "Голос" – 2,2%, за партії "Пропозиція" та "Перемога Пальчевського" – по 2,1%, за партію "Наш край" – 2%, за партію "Сила і честь" – 1,5%, за партію "Самопоміч" – 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,2%.

Відзначається, що у дослідженні представлений агрегований рейтинг партій на місцевих виборах, який є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області.

Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – до міської ради).

Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну, або кілька обласних рад.

Також соціологи вказують, що якщо у виборах до Верховної ради сумарний рейтинг п’яти основних партій, що представлені сьогодні у парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник – 50%.

Порівняно з рейтингами політичних сил до ВР помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнають партії "Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого"), "Опозиційна платформа – за життя" (17% проти 12%), Європейська Солідарність (16% проти 11%), партія "Голос" (4% проти 2%), "Сила і честь" (4% проти 2%). Натомість спостерігається приріст у таких партій як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".

Дослідження тривало з 12 до 15 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5 тисяч українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Що було раніше: 15 вересня розпочалося висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.

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