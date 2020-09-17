На выборах в облсоветы лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос

На выборах в областные советы партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% украинцев, которые определились с выбором намерены прийти на выборы, на втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 11,9%.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 15 сентября

Дословно: "По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах партию "Слуга народа" на выборах в областные советы готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" – 11,3%, партию "Батькивщина" – 8,2%".

Детали: За партию "За будущее" готовы отдать голоса 5,8%, за Радикальную партию – 4,7%, за УДАР Виталия Кличко – 3,7%, за ВО "Свобода" – 3,3%, за партию Шария – 2,8%, за партию "Голос" – 2,2%, за партии "Предложение" и "Победа Пальчевского" – по 2,1%, за партию "Наш край" – 2%, за партию "Сила и честь" – 1,5%, за партию "Самопомич" – 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, которые участвуют в местных выборах и были включены в список для исследования, – 21,2%.

Отмечается, что в исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области.

Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – для городского совета).

Совокупно в рейтинг попали 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Также социологи указывают, что если в выборах в Верховную Раду суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель – 50%.

По сравнению с рейтингами политических сил в ВР заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа" (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17% против 12%), Европейская Солидарность (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%). Зато наблюдается прирост у таких партий как "За будущее", "УДАР" "Предложение".

Исследование проходило с 12 до 15 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.