КС просять роз'яснити, чи можна покарати Зеленського за каву під час карантину
Пленум Верховного Суду просить Конституційний Суд офіційно роз’яснити частину першу ст. 105 Конституції в аспекті можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення під час виконання повноважень.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову Верховного Суду, ухвалену 18 вересня
Дослівно: "За спрямування конституційного подання проголосували 144 судді, присутніх на пленумі, двоє суддів були проти".
Деталі: Мова йде про можливе притягнення президента Володимира Зеленського до адмінвідповідальності за те, що він 3 червня під час візиту до Хмельницького разом із делегацією пив каву у місцевому кафе, яке, згідно з постановою Кабміну, не могло приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня.
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому, хоча заклади харчування мали відкрити для відвідувачів зали лише з 5 червня, а доти працювали на відкритому повітрі. Разом із ним у кафе були щонайменше ще 5 осіб.
- Наступного дня головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф, якщо порушив вимоги Кабміну.
- Нацполіція повідомила, що власник хмельницького закладу відновив роботу й "обслуговував відвідувачів" усупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) – тому було складено адміністративні матеріали, які направили на розгляд суду.
- Після перевірки поліцейські склали адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів. Це: президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінета та хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
- 19 червня суд у Хмельницькому призупинив адміністративне провадження щодо порушення карантинних вимог президентом Зеленським і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи можна голову держави притягнути до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції президент є недоторканим.