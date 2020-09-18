КС просять роз'яснити, чи можна покарати Зеленського за каву під час карантину

Пленум Верховного Суду просить Конституційний Суд офіційно роз’яснити частину першу ст. 105 Конституції в аспекті можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення під час виконання повноважень.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову Верховного Суду, ухвалену 18 вересня

Дослівно: "За спрямування конституційного подання проголосували 144 судді, присутніх на пленумі, двоє суддів були проти".



Деталі: Мова йде про можливе притягнення президента Володимира Зеленського до адмінвідповідальності за те, що він 3 червня під час візиту до Хмельницького разом із делегацією пив каву у місцевому кафе, яке, згідно з постановою Кабміну, не могло приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня.

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