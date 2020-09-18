КС просят разъяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе во время карантина

Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд официально разъяснить часть первую ст. 105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента к административной ответственности за совершение административного нарушения при исполнении полномочий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление Верховного Суда, принятое 18 сентября

Дословно: "За направление конституционного представления проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей были против".

Детали: Речь идет о возможном привлечении президента Владимира Зеленского к административной ответственности за то, что он 3 июня во время визита в Хмельницкий вместе с делегацией пил кофе в местном кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, не могло принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня.

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