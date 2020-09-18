Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС просят разъяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе во время карантина

Пятница, 18 сентября 2020, 11:45
КС просят разъяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе во время карантина
Фото ОПУ

Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд официально разъяснить часть первую ст. 105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента к административной ответственности за совершение административного нарушения при исполнении полномочий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление Верховного Суда, принятое 18 сентября

Дословно: "За направление конституционного представления проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей были против".

Детали: Речь идет о возможном привлечении президента Владимира Зеленского к административной ответственности за то, что он 3 июня во время визита в Хмельницкий вместе с делегацией пил кофе в местном кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, не могло принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня.

Читайте также: "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе. Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек.
  • На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабмина.
  • После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей. Это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинета и хмельницкий городской голова Александр Симчишин.
  • 19 июня суд в Хмельницком приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом Зеленским и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, поскольку согласно Конституции президент является неприкасаемым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСЗеленскийсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: