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КС просят разъяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе во время карантина

Пятница, 18 сентября 2020, 11:45

Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд официально разъяснить часть первую ст. 105 Конституции в аспекте возможного привлечения президента к административной ответственности за совершение административного нарушения при исполнении полномочий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление Верховного Суда, принятое 18 сентября

Дословно: "За направление конституционного представления проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей были против".

Детали: Речь идет о возможном привлечении президента Владимира Зеленского к административной ответственности за то, что он 3 июня во время визита в Хмельницкий вместе с делегацией пил кофе в местном кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, не могло принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе. Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек.
  • На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабмина.
  • После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей. Это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинета и хмельницкий городской голова Александр Симчишин.
  • 19 июня суд в Хмельницком приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом Зеленским и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, поскольку согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Темы: КСЗеленскийсуд


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