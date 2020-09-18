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Переліт до Німеччини і лікування обійшлися Кернесу у майже 6 мільйонів

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:56
Фото з Facebook Кернеса

Переліт із Харкова до Берліна на лікування коштував меру Харкова Геннадієві Кернесу 1,7 мільйона гривень, ще у 4,1 мільйона гривень обійшлися медичні послуги.

Джерело: відомості про істотні зміни в матеріальному становищі Кернеса від 17 вересня, оприлюднені на сайті Державного реєстру декларацій

Деталі: Згідно з документом, 16 вересня Кернес оплатив 1 мільйона 748 тисяч 137 гривень "за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги".

Того ж дня зафіксовано сплату 4 мільйонів 124 тисяч 665 гривень за медичні послуги.

Передісторія:

  • 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 
  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Повідомлялося що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.

Українська правда
Теми: Кернескоронавірусдекларації


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