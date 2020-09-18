Переліт до Німеччини і лікування обійшлися Кернесу у майже 6 мільйонів

Переліт із Харкова до Берліна на лікування коштував меру Харкова Геннадієві Кернесу 1,7 мільйона гривень, ще у 4,1 мільйона гривень обійшлися медичні послуги.

Джерело: відомості про істотні зміни в матеріальному становищі Кернеса від 17 вересня, оприлюднені на сайті Державного реєстру декларацій

Деталі: Згідно з документом, 16 вересня Кернес оплатив 1 мільйона 748 тисяч 137 гривень "за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги".

Того ж дня зафіксовано сплату 4 мільйонів 124 тисяч 665 гривень за медичні послуги.

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