Переліт до Німеччини і лікування обійшлися Кернесу у майже 6 мільйонів
П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:56
Переліт із Харкова до Берліна на лікування коштував меру Харкова Геннадієві Кернесу 1,7 мільйона гривень, ще у 4,1 мільйона гривень обійшлися медичні послуги.
Джерело: відомості про істотні зміни в матеріальному становищі Кернеса від 17 вересня, оприлюднені на сайті Державного реєстру декларацій
Деталі: Згідно з документом, 16 вересня Кернес оплатив 1 мільйона 748 тисяч 137 гривень "за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги".
Того ж дня зафіксовано сплату 4 мільйонів 124 тисяч 665 гривень за медичні послуги.
Передісторія:
- 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Повідомлялося що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
Українська правда