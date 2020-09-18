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Перелет в Германию и лечения обошлись Кернесу в почти 6 миллионов

Пятница, 18 сентября 2020, 12:56

Перелет из Харькова в Берлин на лечение стоил мэру Харькова Геннадию Кернесу 1,7 миллиона гривен, еще в 4,1 миллиона гривен обошлись медицинские услуги.

Источник: сведения о существенных изменениях в материальном положении Кернеса от 17 сентября, опубликованные на сайте Государственного реестра деклараций

Детали: Согласно документу, 16 сентября Кернес оплатил 1 миллиона 748 тысяч 137 гривен "за специализированные авиационные транспортные услуги".

В тот же день зафиксировано уплату 4 миллионов 124 тысяч 665 гривен за медицинские услуги.

Предыстория:

  • 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.

Украинская правда
Темы: Кернескоронавирусдекларации


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