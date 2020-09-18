Хасид із паспортом у черевику, 7 паломників у "Мерседесі": нові спроби перетнути кордон

Група паломників-хасидів намагалася прорватися на територію України на святкування Рош га-Шана через Угорщину, ще один - на польському кордоні видавав себе за українця.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники з жалем констатують, що попри неодноразові роз’яснення щодо заборони в’їзду іноземцям, паломники не полишають спроб перетнути кордон.

Групу таких порушників виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.

В ніч на 18 вересня оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з поліцейськими спинили "Мерседес", яким двоє громадян України перевозили від держрубежу 7 паломників-хасидів. Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини.

Наразі затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводяться подальші перевірочні заходи. Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Українцям же за незаконне переправлення осіб через державний кордон України загрожує тюремний строк - до дев’яти років.

Крім того, на Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрили іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він також прямував в Україну цієї ночі. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Чоловік отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Окрім цього за інформацією, що надійшла від румунських прикордонників, 17 вересня вони припинили дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.