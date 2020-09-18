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Хасид с паспортом в ботинке, 7 паломников в "Мерседесе": новые попытки пересечь границу

Пятница, 18 сентября 2020, 13:21
Хасид с паспортом в ботинке, 7 паломников в Мерседесе: новые попытки пересечь границу

Группа паломников-хасидов пыталась прорваться на территорию Украины на празднование Рош ха-Шана через Венгрию, еще один - на польской границе выдавал себя за украинца.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники с сожалением констатируют, что несмотря на неоднократные разъяснения о запрете въезда иностранцам, паломники не оставляют попыток пересечь границу.

Группу таких нарушителей выявили и задержали на Закарпатье, а еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

В ночь на 18 сентября оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с полицейскими остановили "Мерседес", которым двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. О задержании также проинформирована смежная сторона.

Украинцам же за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины грозит тюремный срок - до девяти лет.

Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который пытался выдать себя за украинца. Он также направлялся в Украину ночью. При контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Кроме этого по информации, поступившей от румынских пограничников, 17 сентября они прекратили две попытки нарушения границы. В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину.

Что предшествовало: С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.).

Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев.

Утром 18 сентября паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Напомним: Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.

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Украинская правда

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Темы: хасидыграницаПограничная служба
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