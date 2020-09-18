Президент Володимир Зеленський заявив, що його попередник Петро Порошенко досі вважає себе монархом України і він не може "забирати" чи "давати" безвіз Україні.

Джерело: президент під час візиту на Івано-Франківщину

Пряма мова: "Я не коментую заяви українських політиків щодо того, що не стосується їхніх повноважень. Тобто вони (українські політики) не можуть нам ні надавати, ні забирати безвіз.

Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає себе монархом України, господарем України. Хоча, у цієї людини було 5 років, щоб відбудувати країну і показати, що він може зробити для свого народу.

Я на всю цю інформацію не звертаю уваги. У нас є нормальна комунікація із західними нашими партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала, щоб комісія працювала прозоро і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю їх підтримую, повністю розділяю їх думки. Вважаю, що по-іншому не може бути".

Деталі: Таким чином Зеленський відповів на питання, чи не турбують його заяви політиків, які хвилюються, що в України можуть відібрати безвіз через сумнівну комісію, яка обиратиме главу САП.

17 вересня Верховна Рада обрала комісію у складі 7 представників, яка буде обирати майбутнього керівника САП.

Міжнародні партнери України занепокоєні доброчесністю деяких членів комісії.

Зокрема, там заявили, що непрозорий конкурс на посаду глави САП може коштувати Україні безвізу і фінансової підтримки.

Україна отримала безвіз 3 роки тому, коли президентом був Порошенко. Він вважає безвіз одним із найбільших досягнень на посту глави держави.

Порошенко і Зеленський конфліктують з початку каденції новобраного президента. За словами Зеленського, Порошенко звертався до нього і пропонував працювати спільно однією командою, але той відмовився, бо не довіряє попереднику.

Також Зеленський розповідав, що завдяки Порошенку отримав негативний фон з боку міжнародних партнерів, які не сприймали його на посту через колишнього президента.

Раніше Зеленський зізнавався, що досі дуже негативно та болюче реагує на критику.

Що було раніше: 17 вересня партія Порошенка "Європейська Солідарність" заявила, що вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

Зокрема, Порошенко сказав: "Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації".

Передісторія:

Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії.

В Офісі президента заявили, що ухвалення Радою постанови про визначення комісії "взяли до відома, як узяли до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

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