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Зеленський натякнув, що Порошенко вважає себе монархом України, який не може розпоряджатися безвізом

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:50

Президент Володимир Зеленський заявив, що його попередник Петро Порошенко досі вважає себе монархом України і він не може "забирати" чи "давати" безвіз Україні.

Джерело: президент під час візиту на Івано-Франківщину

Пряма мова: "Я не коментую заяви українських політиків щодо того, що не стосується їхніх повноважень. Тобто вони (українські політики) не можуть нам ні надавати, ні забирати безвіз.

Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає себе монархом України, господарем України, хоча у цієї людини було 5 років, щоб відбудувати країну і показати, що він може зробити для свого народу.

Я на всю цю інформацію не звертаю уваги. У нас є нормальна комунікація із західними нашими партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Я читав уважно, те що заявили західні партнери, те що заявили представники тих, чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала, щоб комісія працювала прозоро і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю їх підтримую, повністю розділяю їх думки. Вважаю, що по іншому не може бути".  

Деталі: Таким чином, Зеленський відповів на питання, чи не турбують його заяви політиків, які хвилюються, що в України можуть відібрати безвіз через сумнівну комісію, яка обиратиме главу САП. 

17 вересня Верховна Рада обрала комісію у складі 7 представників, яка буде обирати майбутнього керівника САП.

Міжнародні партнери України занепокоєні доброчесністю деяких членів комісії.

Зокрема, там заявили, що непрозорий конкурс на посаду глави САП може коштувати Україні безвізу і фінансової підтримки.

Україна отримала безвіз 3 роки тому, коли президентом був Порошенко. Він вважає безвіз одним із найбільших досягнень на посту глави держави. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийПорошенкобезвізАнтикорупційна прокуратура


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