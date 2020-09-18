Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине.

Источник: президент во время визита в Ивано-Франковскую область

Прямая речь: "Я не комментирую заявления украинских политиков о том, что не касается их полномочий. То есть они (украинские политики) не могут нам ни предоставлять, ни забирать безвиз.

Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает себя монархом Украины, хозяином Украины. Хотя, у этого человека было 5 лет, чтобы восстановить страну и показать, что он может сделать для своего народа.

Я на всю эту информацию не обращаю внимания. У нас есть нормальная коммуникация с западными нашими партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры; то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью их поддерживаю, полностью разделяю их мнения. Считаю, что по-другому не может быть".

Детали: Таким образом Зеленский ответил на вопрос, не беспокоят ли его заявления политиков, которые опасаются, что в Украины могут отобрать безвиз из-за сомнительной комиссию, которая будет выбирать главу САП.

17 сентября Верховная Рада избрала комиссию в составе 7 представителей, которая будет выбирать будущего руководителя САП.

Международные партнеры Украины обеспокоены добродетелью некоторых членов комиссии.

В частности, там заявили, что непрозрачный конкурс на должность главы САП может стоить Украине безвиза и финансовой поддержки.

Украина получила безвиз 3 года назад, когда президентом был Порошенко. Он считает безвизовый режим одним из крупнейших достижений на посту главы государства.

Порошенко и Зеленский конфликтуют с начала каденции новоизбранного президента. По словам Зеленского, Порошенко обращался к нему и предлагал работать совместно одной командой, но тот отказался, потому что не доверяет предшественнику.

Также Зеленский рассказывал, что благодаря Порошенко получил негативный фон со стороны международных партнеров, которые не воспринимали его на посту из-за бывшего президента.

Ранее Зеленский признался, что до сих пор очень негативно и болезненно реагирует на критику.

Что было раньше: 17 сентября партия Порошенко "Европейская Солидарность" заявила, что требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

В частности, Порошенко сказал: "Безвиз есть и будет! Мы не для того за него боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить один из крупнейших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации".

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Напомним: