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Зеленский намекнул, что Порошенко считает себя монархом Украины и не может распоряжаться безвизом

Пятница, 18 сентября 2020, 13:50

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине.

Источник: президент во время визита в Ивано-Франковскую область

Прямая речь: "Я не комментирую заявления украинских политиков о том, что не касается их полномочий. То есть они (украинские политики) не могут нам ни предоставлять, ни забирать безвиз.

Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает себя монархом Украины, хозяином Украины, хотя у этого человека было 5 лет, чтобы восстановить страну и показать, что он может сделать для своего народа.

Я на всю эту информацию не обращаю внимания. У нас есть нормальная коммуникация с западными нашими партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры; то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью их поддерживаю, полностью разделяю их мнения. Считаю, что по другому не может быть".

Детали: Таким образом, Зеленский ответил на вопрос, не беспокоят ли его заявления политиков, которые опасаются, что в Украины могут отобрать безвиз из-за сомнительной комиссию, которая будет выбирать главу САП.

17 сентября Верховная Рада избрала комиссию в составе 7 представителей, которая будет выбирать будущего руководителя САП.

Международные партнеры Украины обеспокоены добродетелью некоторых членов комиссии.

В частности, там заявили, что непрозрачный конкурс на должность главы САП может стоить Украине безвиза и финансовой поддержки.

Украина получила безвиз 3 года назад, когда президентом был Порошенко. Он считает безвизовый режим одним из крупнейших достижений на посту главы государства.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийПорошенкобезвизАнтикоррупционная прокуратура


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