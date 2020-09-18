Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Дейнеко встретился с руководителями подразделений Нацполиции и Нацгвардии, которые постоянно находились на границе вместе с силами пограничного ведомства. Он обсудил текущую ситуацию и дальнейшую координацию действий между правоохранителями.

Председатель ГПСУ поблагодарил пограничников, полицейских и гвардейцев за надлежащее выполнение поставленных задач по недопущению провокаций на границе, поддержанию пограничного режима и режима в пункте пропуска.

В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пункт пропуска возобновит свою работу только в соответствии с новым решением правительства.

Как свидетельствуют фотографии пограничников, паломники оставили после себя горы мусора.

На уточняющий вопрос УП, кто должен убирать этот мусор, Демченко отметил, что все это происходило с белорусской стороны границы, поэтому это решать смежной стороне.

Паломники находились на этом участке границы с 14 сентября.

Предыстория:

Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.

С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.).

Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев. Силовики несколько дней разъясняли иностранцам решение украинского правительства.

Утром 18 сентября паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".

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