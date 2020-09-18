Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

Пятница, 18 сентября 2020, 16:26
Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора
ГПСУ

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Дейнеко встретился с руководителями подразделений Нацполиции и Нацгвардии, которые постоянно находились на границе вместе с силами пограничного ведомства. Он обсудил текущую ситуацию и дальнейшую координацию действий между правоохранителями.

 

Председатель ГПСУ поблагодарил пограничников, полицейских и гвардейцев за надлежащее выполнение поставленных задач по недопущению провокаций на границе, поддержанию пограничного режима и режима в пункте пропуска.

В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пункт пропуска возобновит свою работу только в соответствии с новым решением правительства.

Как свидетельствуют фотографии пограничников, паломники оставили после себя горы мусора.

На уточняющий вопрос УП, кто должен убирать этот мусор, Демченко отметил, что все это происходило с белорусской стороны границы, поэтому это решать смежной стороне.

 

Паломники находились на этом участке границы с 14 сентября.

 

Предыстория:

  • Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.
  • С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.).
  • Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев. Силовики несколько дней разъясняли иностранцам решение украинского правительства.
  • Утром 18 сентября паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Читайте также: "Хасидская народная республика". Как в разгар пандемии проходит еврейский Новый год в Умани

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: хасиды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
хасиды
В Умань начали съезжаться хасиды
В Умань уже приехали 1000 паломников несмотря на войну, меры безопасности ужесточат
Паломничество хасидов в Умани: ждать ли верующих в этом году?
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: