Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

Пятница, 18 сентября 2020, 16:26

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба ГПСУ

Детали: Дейнеко встретился с руководителями подразделений Нацполиции и Нацгвардии, которые постоянно находились на границе вместе с силами пограничного ведомства. Он обсудил текущую ситуацию и дальнейшую координацию действий между правоохранителями.

Председатель ГПСУ поблагодарил пограничников, полицейских и гвардейцев за надлежащее выполнение поставленных задач по недопущению провокаций на границе, поддержанию пограничного режима и режима в пункте пропуска.

Как свидетельствуют фотографии пограничников, паломники оставили после себя горы мусора.

 

Они находились на этом участке границы с 14 сентября.

 

Украинская правда
Темы: хасиды


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает

Зеленский говорит, что сам хочет независимую САП, а Порошенко пугает потерей безвиза

Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Выборы 2020: Данилов предупредил любителей "русского мира" в рясах

Шмыгаль: Безвиз не отменяется

"Осада" украинской границы: хасиды начали возвращаться в Беларусь

Все новости...
хасиды
Хасид с паспортом в ботинке, 7 паломников в "Мерседесе": новые попытки пересечь границу
"Осада" украинской границы: хасиды начали возвращаться в Беларусь
"Хасидская народная республика". Как в разгар пандемии проходит еврейский Новый год в Умани
Последние новости
16:22
Задержанный член Координационного совета Беларуси Знак объявил голодовку
16:00
В Киеве женщина, которая не стала суррогатной матерью, обманом продала своего ребенка
15:52
Словакия депортировала 23 нелегальных работников из Сербии и Украины
15:49
Деркач через суд требует от МИДа заявить ноту протеста Соединенным Штатам
15:49
Боевики увеличивают минные поля на Донбассе
15:45
Украина платит России 200 миллионов долларов ежегодно из-за коррупции и Микитася – "Схемы"
15:27
В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции
15:25
Шевченко заявил, что разворота на 180 градусов в политике НБУ не будет
15:20
На Офис Зеленского выделят больше денег, ибо есть "диспропорция" – министр
15:02
Марченко о финансировании дефицита госбюджета: эмиссионной схемы нет и не будет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!