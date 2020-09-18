Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба ГПСУ

Детали: Дейнеко встретился с руководителями подразделений Нацполиции и Нацгвардии, которые постоянно находились на границе вместе с силами пограничного ведомства. Он обсудил текущую ситуацию и дальнейшую координацию действий между правоохранителями.

Председатель ГПСУ поблагодарил пограничников, полицейских и гвардейцев за надлежащее выполнение поставленных задач по недопущению провокаций на границе, поддержанию пограничного режима и режима в пункте пропуска.

Как свидетельствуют фотографии пограничников, паломники оставили после себя горы мусора.

Они находились на этом участке границы с 14 сентября.