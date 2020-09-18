Кернесу в Німеччині "набагато краще" – син
П'ятниця, 18 вересня 2020, 21:13
У мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить обстеження в німецькій клініці, покращилося самопочуття.
Джерело: син Кернеса Родіон Гайсинський в Instagram
Пряма мова: "Йому набагато краще! До нього з телефоном поки не можна, буду частіше викладати актуальну інфу".
Передісторія:
- 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Повідомлялося що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
Українська правда