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Кернесу в Німеччині "набагато краще" – син

П'ятниця, 18 вересня 2020, 21:13

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить обстеження в німецькій клініці, покращилося самопочуття.

Джерело: син Кернеса Родіон Гайсинський в Instagram

Пряма мова: "Йому набагато краще! До нього з телефоном поки не можна, буду частіше викладати актуальну інфу".

Передісторія:

  • 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 
  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Повідомлялося що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.

Українська правда
Теми: КернескоронавірусНімеччина


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