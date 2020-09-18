Кернесу в Німеччині "набагато краще" – син

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить обстеження в німецькій клініці, покращилося самопочуття.

Джерело: син Кернеса Родіон Гайсинський в Instagram

Пряма мова: "Йому набагато краще! До нього з телефоном поки не можна, буду частіше викладати актуальну інфу".

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