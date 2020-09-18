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Кернесу в Германии "намного лучше" – сын

Пятница, 18 сентября 2020, 21:13

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит обследование в немецкой клинике, улучшилось самочуствие.

Источник: сын Кернеса Родион Гайсинский в Instagram

Прямая речь: "Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу".

Предыстория:

  • 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.

Украинская правда
Темы: КернескоронавирусГермания


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