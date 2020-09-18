Кернесу в Германии "намного лучше" – сын
Пятница, 18 сентября 2020, 21:13
У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит обследование в немецкой клинике, улучшилось самочуствие.
Источник: сын Кернеса Родион Гайсинский в Instagram
Прямая речь: "Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу".
Предыстория:
- 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
Украинская правда