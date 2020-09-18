Кернесу в Германии "намного лучше" – сын

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит обследование в немецкой клинике, улучшилось самочуствие.

Источник: сын Кернеса Родион Гайсинский в Instagram

Прямая речь: "Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу".

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