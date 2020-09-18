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"Таємних угод з Росією бути не може": Єрмак про слова Богдана

П'ятниця, 18 вересня 2020, 23:57
Таємних угод з Росією бути не може: Єрмак про слова Богдана

Глава Офісу президенту Андрій Єрмак заявив, що таємних угод з Росією у нього немає й бути не може.

Джерело: Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Деталі: Шустер запитав у глави ОПУ про "таємні домовленості" між Єрмаком та Росією.

Пряма мова Єрмака: "Це з галузі конспірології, вона завжди дає такі ідеї про якісь таємні угоди. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що ніяких таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути по суті.

Їх просто не може існувати в теорії".

Довідково: Під час інтерв’ю журналісту Дмитру Гордон ексглава ОП Андрій Богдан розповів про певний документ, в якому прописаний алгоритм взаємних дій між Україною та Росією: "Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось".

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакБогданРосія
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