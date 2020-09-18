"Тайных соглашений с Россией быть не может" Ермак о словах Богдана

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что тайных соглашений с Россией у него нет и быть не может.

Источник: Ермак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Шустер спросил у главы ОПГ о "тайных договоренностях" между Ермаком и Россией.

Прямая речь Ермака: "Это из области конспирологии, она всегда дает такие идеи о неких тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу.

Их просто не может существовать в теории".

Справка: Во время интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-глава ОП Андрей Богдан рассказал об определенном документе, в котором прописан алгоритм взаимных действий между Украиной и Россией: "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб многократно встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы ... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам - корабли, вы нам - воду в Крым, мы вам - пленных, вы нам - прямое авиасообщение. Мы вам - $ 3 млрд по решению суда, а вы нам что-то".