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Зеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Середа, 2 вересня 2020, 14:34
Зеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Президент Володимир Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу" і назвав його "хабарником і зрадником" країни.

Джерело: Зеленський під час візиту на Харківщину, Офіс президента

Пряма мова: "У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії. Я достатньо відповів".

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.

2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".

Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні.

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
  • На початку політичної кар'єри Зеленського Лерос був його позаштатним радником, однак після зміни керівника Офісу президента Зеленський його звільнив.  

Українська правда

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Теми: ЗеленськийГео Лерос Слуга народу
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