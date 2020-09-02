Зеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни
Президент Володимир Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу" і назвав його "хабарником і зрадником" країни.
Джерело: Зеленський під час візиту на Харківщину, Офіс президента
Пряма мова: "У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії. Я достатньо відповів".
Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.
Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.
2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".
Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні.
Передісторія:
- Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
- У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
- Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
- На початку політичної кар'єри Зеленського Лерос був його позаштатним радником, однак після зміни керівника Офісу президента Зеленський його звільнив.