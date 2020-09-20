Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановская: Беларусь и РФ дружественные страны, не хотим ни с кем ругаться

Воскресенье, 20 сентября 2020, 11:58

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Россию дружественной страной и выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко.

Источник: интервью Тихановской изданию РБК

Детали: По мнению лидера белорусской оппозиции, россияне поддерживают белорусов. При этом Тихановской жаль, что Путин поддержал Лукашенко: "Конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне, как люди, поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ".

Прямая речь: "Это его (Путина - УП) решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации.

Мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран".

Напомним: в начале сентября Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией полуостров Крым отошел другому государству в противоречии международным законам.

Перед этим Тихановская уклонялась от ответа на вопрос о Крыме, однако впоследствии сказала, что "юридически Крым украинский, а фактически - российский".

Темы: ТихановскаяБеларусьПутинЛукашенкоРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоРазработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

таблицаКоронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер

Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона

Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Россия и еще 12 стран выступили в ООН против "Обязанности защищать"

Трамп: Россия украла у США разработки гиперзвуковой ракеты, но у нас есть кое-что мощнее

Все новости...
Тихановская
Тихановская рассказала, что обсуждает на переговорах с еврочиновниками
В МИД РФ заявили, что ЕС вмешивается во внутренние дела Беларуси
Вмешательство в дела Беларуси: Минск против участия Тихановской во встрече Совета ЕС
Последние новости
13:03
РФ впервые с 2014 года потратит на поддержку экономики больше, чем на оборону
12:56
Тихановская рассказала, что обсуждает на переговорах с еврочиновниками
12:49
Рейтинг Макрона снова растет - опрос
12:12
Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР
11:58
Тихановская: Беларусь и РФ дружественные страны, не хотим ни с кем ругаться
11:37
Политический кризис в Польше: в "ПиС" говорят о досрочных выборах
11:29
инфографикаВ Киеве за сутки 343 случая коронавируса, десятки больных госпитализировали
11:08
Коронавирус: Британия возвращает штрафы за нарушение самоизоляции
11:02
Марченко рассказал, сколько потрачено средств из COVID-фонда
10:45
видеоРазработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным
Все новости...