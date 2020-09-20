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Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира

Воскресенье, 20 сентября 2020, 22:57
Пол Манафорт, Getty Images

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".

Источник: ВВС, The Guardian

Детали: Документы также показывают, как российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.

Файлы FinCEN – это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством правонарушений или преступлений.

Документы были слиты Buzzfeed News и переданы группе ICIJ, которая объединяет журналистов-расследователей со всего мира, и она распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах, включая программу BBC Panorama.

Из слитых файлов FinCEN стало известно, что:

  • Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.
  • Имеются свидетельства, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.
  • По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.
  • Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.
  • Deutsche Bank передавал грязные деньги отмывателей денег организованной преступности, террористам и наркоторговцам.
  • Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.
  • Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, сотрудничавший с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
    С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 миллионов долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.
  • В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 миллиарда долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, предполагаемым боссом российской организованной преступности, который включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР.

Другие подробности: FinCEN – это сеть расследования финансовых преступлений США, отдел в Министерстве финансов США, который борется с финансовыми преступлениями.

Подозрения по поводу транзакций, совершенных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.

По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать брать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власти решат проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных денег.

Как отмечает ВВС, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний – они поступают из нескольких банков.

FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследования и безопасность учреждений и лиц, которые подают отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компаниях, чтобы пресечь мошенничество и отмывание денег.

Украинская правда
Темы: банкискандалотмывание денегденьгиПол Манафорт


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