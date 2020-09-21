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Студенты устроили акцию возле университета Шевченко из-за "Слуги народа"

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:20
Студенты устроили акцию возле университета Шевченко из-за Слуги народа
"Интерфакс-Украина"

У здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийную конференцию "Слуги народа".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собрания политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

Детали: Отмечается, что по состоянию на 10:10 у здания Красного корпуса университета собралось около 50 человек.

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им.Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Студенты также требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского на время проведения расследования.

Среди других требований:

  • в учебных заведениях не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;
  • Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;
  • ВУЗ должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие на его территории;
  • администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.

Что предшествовало: 20 сентября во внутреннем дворе главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук представила список кандидатов от партии на выборах в Киевсовет.

Также там выступал президент Владимир Зеленский.

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко считает недопустимым проведение публичного мероприятия партии "Слуга народа" на территории университета.

Согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.

Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаскандал
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