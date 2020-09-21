Студенты устроили акцию возле университета Шевченко из-за "Слуги народа"
У здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийную конференцию "Слуги народа".
Источник: "Интерфакс-Украина"
Дословно: "В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собрания политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".
Детали: Отмечается, что по состоянию на 10:10 у здания Красного корпуса университета собралось около 50 человек.
Участники акции осуждают действия администрации КНУ им.Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.
Студенты также требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского на время проведения расследования.
Среди других требований:
- в учебных заведениях не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;
- Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;
- ВУЗ должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие на его территории;
- администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.
Что предшествовало: 20 сентября во внутреннем дворе главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук представила список кандидатов от партии на выборах в Киевсовет.
Также там выступал президент Владимир Зеленский.