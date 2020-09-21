Сталася помилка: Зеленський не піде у відставку через неінформування НАЗК
Президент Володимир Зеленський повідомив, що не планує йти у відставку через несвоєчасне інформування ним Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї, яке стосувалося доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
Джерело: відповідь Зеленського на сайті Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами.
Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. З огляду на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до вказаної петиції не планується".
Деталі: Зеленський також додав, що його обіцянка залишити посаду президента у разі свідомого порушення закону залишається в силі.
Передісторія:
- У 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.
- 7 липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.
- 8 липня Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані.
- До президентських виборів кандидат Зеленський запевняв, що добровільно піде у відставку, якщо порушить закон. Водночас, ці слова він сказав під час обговорення корупційних дій та ймовірної до них причетності.