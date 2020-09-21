Сталася помилка: Зеленський не піде у відставку через неінформування НАЗК

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не планує йти у відставку через несвоєчасне інформування ним Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї, яке стосувалося доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Джерело: відповідь Зеленського на сайті Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами.

Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. З огляду на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до вказаної петиції не планується".

Деталі: Зеленський також додав, що його обіцянка залишити посаду президента у разі свідомого порушення закону залишається в силі.

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