Произошла ошибка: Зеленский не уйдет в отставку из-за неинформирования НАПК

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не планирует уходить в отставку из-за несвоевременного информирования ним Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи, которые касались доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Источник: ответ Зеленского на сайте Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется".

Детали: Зеленский также добавил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона остается в силе.

Предыстория: