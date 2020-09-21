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Произошла ошибка: Зеленский не уйдет в отставку из-за неинформирования НАПК

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:22

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не планирует уходить в отставку из-за несвоевременного информирования ним Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи, которые касались доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Источник: ответ Зеленского на сайте Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется".

Детали: Зеленский также добавил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона остается в силе.

Предыстория:

  • В 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.
  • 7 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.
  • 8 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два админпротокола об административном правонарушении президенту Владимиру Зеленскому за недекларирование изменений в имущественном состоянии.
  • До президентских выборов кандидат Зеленский уверял, что добровольно уйдет в отставку, если нарушит закон. В то же время, эти слова он сказал во время обсуждения коррупционных действий и возможной к ним причастности.

Украинская правда
Темы: НАПКЗеленскийдекларации


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