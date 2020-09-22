Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:38
Судитимуть поліцейського, який захищав Харків Прайд і перестарався

За застосування фізичної сили до затриманого на марші рівності "Харків Прайд" судитимуть поліцейського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Обвинувальний акт відносно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцем, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) скеровано до суду.

За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву.

Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один із правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно завдав їй удар ногою в область колінного суглоба.

 

У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • 20 вересня в Харкові пройшов Марш рівності, а також акція "за традиційні цінності". Після маршу радикали напали на представників заходу, також виникли сутички з поліцією.
  • За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: