Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався
За застосування фізичної сили до затриманого на марші рівності "Харків Прайд" судитимуть поліцейського.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Обвинувальний акт відносно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцем, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) скеровано до суду.
За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву.
Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один із правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно завдав їй удар ногою в область колінного суглоба.
У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.
Передісторія:
- 20 вересня в Харкові пройшов Марш рівності, а також акція "за традиційні цінності". Після маршу радикали напали на представників заходу, також виникли сутички з поліцією.
- За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.