Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався

За застосування фізичної сили до затриманого на марші рівності "Харків Прайд" судитимуть поліцейського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Обвинувальний акт відносно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцем, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) скеровано до суду.

За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву.

Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один із правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно завдав їй удар ногою в область колінного суглоба.

У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Передісторія: