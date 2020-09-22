Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:38

За застосування фізичної сили до затриманого на марші рівності "Харків Прайд" судитимуть поліцейського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Обвинувальний акт відносно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцем, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) скеровано до суду.

За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву.

Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один із правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно завдав їй удар ногою в область колінного суглоба.

 

У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • 20 вересня в Харкові пройшов Марш рівності, а також акція "за традиційні цінності". Після маршу радикали напали на представників заходу, також виникли сутички з поліцією.
  • За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

Українська правда
Теми: поліціяДБРсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

фотоУ кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів

У Білорусі винесли вирок підозрюваному у вбивсті гітариста "Ляпіс Трубецкой"

фото, відеоНа кордоні затримали групу хасидів: добиралися з Умані інкогніто

У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

Усі новини...
поліція
У кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів
Поліція шукає, хто погрожував журналістці після матеріалу про вплив на Раду з Telegram
За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус
Останні новини
18:22
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики лише на 330 мільйонів
18:10
Вчителі можуть не ставити оцінки з певних предметів. МОН пояснило з яких і коли
18:08
фотоДобу гасили пожежу на полігоні в Херсонській області
17:53
Окупанти притихли на Донбасі - штаб ООС
17:44
Кислиця про воду в Крим: Росія повинна визнати себе окупантом та попросити
17:38
Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався
17:30
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:29
Боррель відвідає Донбас разом з головою Європейської ради
17:27
В ЄС готові надати 1,2 мільярда євро Україні, але чекають конструктиву від роботи з МВФ
17:24
Білорусь проігнорувала протест України щодо обшуку автомобіля посла
Усі новини...