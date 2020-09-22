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Будут судить полицейского, который защищал "Харьков Прайд" и перестарался

Вторник, 22 сентября 2020, 17:38
Будут судить полицейского, который защищал Харьков Прайд и перестарался

За применение физической силы к задержанному на марше равенства "Харьков Прайд" будут судить полицейского.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Направлен в суд обвинительный акт в отношении работника патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области по факту превышения служебных полномочий стражем, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, во время обеспечения общественного порядка при проведении мирного шествия "Харьков Прайд" произошли столкновения между правоохранителями и противниками этого мероприятия, в ходе которых работники полиции применили меры физического воздействия с целью преодоления сопротивления.

В результате несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем полицейских. В это время один из правоохранителей подбежал к фактически задержанному, который лежал и никак не оказывал сопротивления, и умышленно нанес ему удар ногой в область коленного сустава.

 

В случае доказательства вины полицейского в совершении этого уголовного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • 20 сентября в Харькове прошел Марш равенства, а также акция "за традиционные ценности". После марша радикалы напали на представителей мероприятия, также произошли столкновения с полицией.
  • По фактам нарушений общественного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.

Украинская правда

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Темы: полицияГБРсуд
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