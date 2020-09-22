Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Джерело: International Consortium of Investigative Journalists (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань)

Деталі: Розслідування повідомляє, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні грошей з України, перевівши понад $750 мільйонів на бізнес-компанії Коломойського в Сполучених Штатах.

ICIJ виявив що в схемі виведення грошей з України був задіяний Deutsche Bank. За шість років Deutsche перевів не менше $490 мільйонів з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанії у Делавері. Велика частина грошей була витрачена на покупку нерухомості на Середньому Заході.

За словами ICIJ, ще $268 мільйонів перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми та їх партнерами в США. Перекази грошей відбувалися з 2007 по 2013 рік.

Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних з компаніями Коломойського в США з 2006 по 2015 рік - це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші в країну для компаній, пов'язаних з Коломойським.

До речі, Deutsche Bank виплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні три роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США.

Журналісти повідомляють з посиланням на протоколи суду, що під владою Коломойського сотні сталеливарників в Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки або можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійним фондам.

Дослідники повідомляють про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже через кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачені рахунки, а через кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через вісім років після покупки на "безславному онлайн-аукціоні" зі збитком майже в $ 7 мільйонів.

Дослівно: "Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль в драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в центрі Америки. Більше десяти років він і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями.

Як з'ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили за собою слід з порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство ... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи".

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.

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