Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Джерело: International Consortium of Investigative Journalists

Деталі: Розслідування повідомляє, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні грошей з України, перевівши понад $750 мільйонів на бізнес-компанії Коломойського у Сполучених Штатах.

ICIJ виявив що у схемі виведення грошей з України був задіяний Deutsche Bank. За 6 років Deutsche перевів не менше $490 мільйонів із компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, у компанії в Делавері. Велика частина грошей була витрачена на придбання нерухомості на Середньому Заході.

За даними ICIJ, ще $268 мільйонів перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми та їхніми партнерами у США. Перекази грошей відбувалися з 2007-го по 2013 рік.

Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних із компаніями Коломойського у США з 2006-го по 2015 рік – це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші у країну для компаній, пов'язаних із Коломойським.

До речі, Deutsche Bank виплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні 3 роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США.

Журналісти повідомляють із посиланням на протоколи суду, що при Коломойському сотні сталеливарників у Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо, втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки чи можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійних фондів.

Дослідники повідомляють про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже за кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачені рахунки, ще за кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через 8 років після покупки на "безславному онлайн-аукціоні" зі збитком майже в $7 мільйонів.

Дослівно: "Злочинці й інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх у блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль у драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість у центрі Америки. Більше 10 років він і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос у Клівленді зі склепінчастими стелями.

Як з'ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили по собі слід із порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи".

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.

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