Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні коштів Коломойським – журналісти
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.
Джерело: International Consortium of Investigative Journalists (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань)
Деталі: Розслідування повідомляє, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні грошей з України, перевівши понад $750 мільйонів на бізнес-компанії Коломойського в Сполучених Штатах.
ICIJ виявив що в схемі виведення грошей з України був задіяний Deutsche Bank. За шість років Deutsche перевів не менше $490 мільйонів з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанії у Делавері. Велика частина грошей була витрачена на покупку нерухомості на Середньому Заході.
За словами ICIJ, ще $268 мільйонів перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми та їх партнерами в США. Перекази грошей відбувалися з 2007 по 2013 рік.
Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних з компаніями Коломойського в США з 2006 по 2015 рік - це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші в країну для компаній, пов'язаних з Коломойським.
До речі, Deutsche Bank виплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні три роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США.
Журналісти повідомляють з посиланням на протоколи суду, що під владою Коломойського сотні сталеливарників в Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки або можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійним фондам.
Дослідники повідомляють про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже через кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачені рахунки, а через кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через вісім років після покупки на "безславному онлайн-аукціоні" зі збитком майже в $ 7 мільйонів.
Дослівно: "Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль в драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в центрі Америки. Більше десяти років він і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями.
Як з'ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили за собою слід з порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство ... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи".
Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.
Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.
Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив
Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
Передісторія:
- На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
- Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
- На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.