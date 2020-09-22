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Коломойский в США оставил после себя огромные долги и безработных – журналисты

Вторник, 22 сентября 2020, 22:56

Международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств с ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.

Источник: International Consortium of Investigative Journalists (Международный консорциум журналистских расследований)

Детали: Расследование сообщает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.

ICIJ обнаружил что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За шесть лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

По словам ICIJ, еще $268 млн перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007 по 2013 год.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006 по 2015 год - в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

К слову, Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние три года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США.

Журналисты сообщают со ссылкой на протоколы суда, что под властью Коломойского сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае даже остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам.

Исследователи сообщают о случаях неуплаты налогов предприятиями олигарха. Например, в Иллинойсе компания Коломойского купила бывший завод Motorola. Уже через несколько месяцев местная коммунальная компания отключила электричество из-за неоплаченных счетов, а спустя несколько месяцев не были уплачены и налоги на недвижимость. Той зимой из-за замерзания труб лопнула система орошения. Продали комплекс спустя восемь лет после покупки на "бесславном онлайн-аукционе" с убытком почти в $7 миллионов. 

Дословно: "Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более десяти лет он и его соратники тайно создали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве... здания были обесценены, заводы закрыты, а сталелитейщики остались без работы".

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Коломойский попал в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях.

Узнать больше: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Предыстория:

  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Темы: СШАКоломойскийбанки


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