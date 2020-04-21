Труба: Влада збирається оголосити мені підозру. Відповім жорстко

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що йому планують оголосити підозру.

Джерело: Труба в Telegram

Пряма мова: "Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко".

Деталі: Труба не зазначає, чого саме стосується підозра.

Що було раніше: В січні 2010 року в Офісі генерального прокурора Руслана Рябошапки почали кримінальне провадження дій Романа Труби на посаді директора Державного бюро розслідувань. Справа стосується розголошення відомостей досудового розслідування та втручання у діяльність працівників правоохоронних органів.

Передісторія:

21 вересня 2019 року Труба заявив, що виявив у робочому кабінеті апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему.

19 листопада з’явився Telegram-канал "Трубу прорвало". У ньому опубліковані тексти та аудіозаписи, на яких чоловічий голос, який, словами авторів каналу, належить Трубі, говорить з іншими чоловіками про відкриття чи призупинення проваджень, про призупинення обшуків і т.п.

Труба назвав записи, оприлюднені у Telegram-каналі "Трубу прорвало", провокацією, але відмовився коментувати, чи там звучить саме його голос.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.

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